Het antwoord op het tekort aan programmeurs: ‘Af en toe superuitdagend, maar vooral hartstikke leuk en leerzaam’

Er is in Noord-Nederland een groot tekort aan programmeurs. IT Academy Noord-Nederland heeft een oplossing: de Leergang Programmeren. “Ook al is het af en toe echt supermoeilijk, ik vind het vooral ontzettend leuk!”, zegt Marike Visser, een van de deelnemers. “Eén ochtend per week onderwijs en acht uur per week zelfstudie. Die investering had ik er graag voor over”, zegt Visser op de site van Samenwerking Noord.