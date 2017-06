Happy Italy naar Groningen

Happy Italy krijgt na de zomer een plekje in de Oosterstraat. Het is dan na de Pastafabriek en Vapiano het derde pastarestaurant van de stad.



De Pastafabriek was twee jaar geleden het eerste pastarestaurant dat in Groningen, in de Stoeldraaierstraat, de deuren opende. Vapiano zit sinds anderhalve maand in de Poelestraat.