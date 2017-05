Hanzehogeschool opent ‘Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap’

Hanzehogeschool Groningen opent maandag 15 mei een ‘Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap’. Dit centrum is vernoemd naar de vorig jaar overleden Marian van Os, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool. Zij was sinds het jaar 2000 lid van het College van Bestuur en ontwikkelde zich in de loop der jaren tot stimulator van ondernemerschap bij de Hanzehogeschool.