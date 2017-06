Groningse werkzoekenden gratis met de bus naar de Jobmesse Duitsland

Groningse werkzoekenden kunnen op 17 en 18 juni gratis met de bus naar de Jobmesse in Duitsland. Het gaat om een initiatief van het UWV en gemeenten in Groningen en Drenthe. In Duitsland is dringend behoefte aan personeel.

De Jobmesse is op 17 en 18 juni 2017. Op deze banenbeurs worden vooral vacatures aangeboden in de techniek, ICT, metaal, elektrotechniek, administratie en verkoop.



Werkzoekenden die naar de Jobmesse willen, kunnen zich aanmelden via info@werkeninduitsland.nl. Hij of zij krijgt dan onder andere ook een workshop solliciteren in Duitsland. Ook worden de noordelijke bezoekers voorgesteld aan Duitse werkgevers die nu op zoek zijn naar kandidaten. Hierin werken gemeenten en UWV samen met de Agentur für Arbeit.