Groningse online huiswerkhulp Mr. Chadd in halve finale Young Business Award

Een huiswerkbegeleider of bijlesdocent die je altijd bij de hand hebt: dat is Mr. Chadd. De door Jan Kuipers en zijn partner Kim van der Esch ontwikkelde app brengt leerlingen en studenten met vragen over hun lesmateriaal in contact met specialisten die hen snel een antwoord kunnen geven. De in oktober 2015 gelanceerde app heeft inmiddels al zo'n 115.000 gebruikers en dat aantal blijft maar groeien.



Samen met 11 andere startups uit heel Nederland is Mr. Chadd nu genomineerd voor de Young Business Award 2018. De twee halve finales vinden plaats in Groningen (27 maart) en Leeuwarden (17 april).



Tijdens de YBA Groningen komen zes (van de twaalf) halve finalisten in actie. Elke halve finalist heeft slechts 60 seconden de tijd om iedereen te overtuigen van zijn of haar startup. Daarna neemt de jury onder leiding van Top Dutch campagneleider Gerard de Boer de regie voor acht minuten over. Slechts twee startups keren huiswaarts met een YBA finale-ticket op zak. Deze geeft toegang om tijdens het slotevent op 28 juni in Emmen voor 800+ bezoekers te pitchen voor 15.000 euro en de titel: ‘Beste Jonge Onderneming van Nederland’.