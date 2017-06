Batoel Hassan (19) succesvol met ‘Krullenclub’

Een schot in de roos! Dat is het idee gebleken van de 19-jarige Batoel Hassan, studente aan de Hanzehogeschool Groningen en woonachtig in Appingedam, om een bijzonder platform op te richten waar mensen met krullend haar terecht kunnen voor de meest uiteenlopende adviezen over haarverzorging: de Krullenclub. Haar website trekt nu bezoekers uit het hele land en zelfs uit het buitenland, zo is te lezen op een website met nieuws over de economie in de Eemsdelta.

Op de website Krullenclub van Batoel is niet alleen informatie te vinden, maar ze houdt er ook een blog bij, ze vlogt, ze presenteert er video’s, ze geeft er informatie aan ouders en over workshops en ze verkoopt bijzondere producten. De ‘Krullenclub’ wordt nu zó goed bezocht dat Batoel heeft besloten om in haar woonplaats Appingedam ook een salon te openen, ook onder de naam Krullenclub. ‘Ja: een droom gaat in vervulling, want ik had altijd al het plan om iets voor mezelf te doen. Dat het zó snel zó goed zou gaan, dat had ik niet verwacht. Maar alle reacties zijn zeer stimulerend, en ik denk dat we nu een concept hebben dat we ook elders in Nederland en Europa kunnen uitrollen. Maar goed: we werken nu eerst aan de opening van onze salon, waarschijnlijk begin september’, vertelt een enthousiaste Batoel.