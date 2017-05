Groninger Forum: straks open tot ’s nachts één uur

Het Groninger Forum is straks zeven dagen per week geopend, van ’s morgens negen uur tot ’s nachts een uur. Het is de bedoeling dat het Groninger Forum, dat over twee jaar open gaat, zeer levendig is, van vroeg tot laat. ‘Dat zien wij als onze opdracht’, aldus directeur Dirk Nijdam. Hij zei dat bij de presentatie van voorstellen voor de inrichting van het Groninger Forum.

Het Groningen Forum kan elf miljoen euro tegemoet zien voor de inrichting van het gebouw. Het college van B en W heeft dit bedrag voor de inrichting gereserveerd. Het geld is bestemd voor de inrichting van alle onderdelen: de bibliotheekruimten, kantoren, filmzalen en horeca. De bouw van het Forum ligt op schema, en moet over 2,5 jaar klaar zijn.

Volgens wethouder Paul de Rook (D66) en directeur Dirk Nijdam , die dit vrijdagmiddag meldden, is het lastig exact in te schatten wat precies de uitgaven, maar vooral ook wat de inkomsten van het Groninger Forum zullen zijn. Maar volgens de wethouder is het verstandig om uit te gaan van een jaarlijks exploitatietekort van 400.000 euro per jaar. B en W hebben maatregelen genomen om er voor te zorgen dat het Forum, als het tekort inderdaad zo groot is, de komende tien tot vijftien jaar toch vooruit kan.

Een van de redenen waarom begroten lastig is, is volgend directeur Dirk Nijdam dat het moeilijk is om te zeggen hoeveel inkomsten de horeca oplevert, in potentie een belangrijke inkomstenbron. ‘We krijgen straks een bar-restaurant op de tiende verdieping, met een spectaculair uitzicht over de stad, en met een dakterras op 45 meter hoogte. Het is lastig te zeggen hoeveel geld dat zal opleveren want de drie deskundigen die we dat vroegen spreken elkaar tegen. Daarom hebben we maar gekozen voor een voorzichtige inschatting’.

In elk geval verwacht het Forum ongeveer 1,3 miljoen bezoekers per jaar te kunnen ontvangen. Daaronder ook zeer veel bezoekers van de bibliotheek, die de laatste tijd al steeds meer bezoek trekt. Het Groninger Forum wil een centrale rol spelen in de Groningse samenleving, als ‘dé plek in de stad waar nieuwsgierige mensen elkaar kunnen ontmoeten’. Om die centrale rol te kunnen spelen is het Forum straks dus zeven dagen per week geopend, van ’s morgens negen uur tot ’s nachts een uur.