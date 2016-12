Groningen steekt weinig geld in innovatie

De provincie steekt veel minder geld in onderzoek en ontwikkeling dan veel andere provincies. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat een half procent van de omzet bij de bedrijven wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Landelijk ligt dat percentage op 1,36 procent.

Volgens de provincie zijn er in Groningen relatief weinig grote bedrijven met een eigen onderzoeksafdeling. Er zijn wel veel MKB’ers die geld steken in innovatie, maar daar gaat het om kleinere bedragen. De stad Groningen heeft bijvoorbeeld veel startups.



‘Ook al zijn de innovatiebedragen bescheiden, je ziet toch wel de effecten in de werkgelegenheid’, aldus gedeputeerde Patrick Brouns.