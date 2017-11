Groningen-special van National Geographic over energie

De eerste exemplaren zijn donderdag, tijdens de Klimaattop Noord-Nederland, overhandigd aan gedeputeerde van de provincie Groningen Nienke Homan en wethouder van de gemeente Groningen Mattias Gijsbertsen. De speciale uitgave wordt 21 november landelijk uitgegeven bij het National Geographic Magazine. Aanleiding voor deze special is de film An Inconvenient Sequel van Al Gore over klimaatverandering die 23 november in de Nederlandse bioscopen verschijnt.



Nationale koploper

De provincie Groningen speelt een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering. Om de verandering van het klimaat te remmen, is een transitie nodig van fossiele naar schone, hernieuwbare energie. In die energietransitie kan Groningen de nationale koploper zijn, zo erkent ook de nieuwe regering in het regeerakkoord. Kennisinstituten als de Rijksuniversiteit en de Hanze Hogeschool werken hier nauw samen met het bedrijfsleven aan energie-innovaties. Ook wordt in Groningen nagedacht over het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering die nu al merkbaar zijn. Binnenkort neemt het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie van de Verenigde Naties zijn intrek in het gebouw van de Energy Academy Europe in Groningen.



National Geographic special

In deze Groningen-special van National Geographic is aandacht voor kleine projecten, zoals de bouw van windmolens die in de achtertuin passen, en voor hightech research met mondiale potentie, zoals de ontwikkeling van printbare zonnecellen.



De special komt uit op 21 november 2017. Geïnteresseerden kunnen gratis een exemplaar opvragen via www.cityoftalent.nl/special