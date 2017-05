Groningen nu naar 5e positie als congresstad van Nederland

Groningen heeft een mooie plaats achter de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daar is het Groningen Congres Bureau (GCB) best trots op, want het GCB is erg actief op het gebied van bestemmingsmarketing voor congressen en bijeenkomsten in Groningen.

De laatste twee jaar stond Groningen op de 7e en 6e plaats op de landelijke ranglijst van ICCA.

Nederland is geliefd als congresbestemming en staat wereldwijd op de 9e plaats van de ICCA landenranglijst.

Amsterdam scoort erg goed met een 7e plaats op de mondiale stedenranglijst, terwijl deze stad vorig jaar de top tien net niet haalde.