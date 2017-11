Groningen is proeftuin voor nieuwe zakelijke netwerk-app Twinqh

Linkedin heeft met meer dan 6.00.000 gebruikers in Nederland een waar monopolie als het gaat om zakelijke netwerkcommunities. Tot nu toe is er geen enkel alternatief voor dit veel gebruikte zakelijke netwerk. Ondernemer Tim Kok is van mening dat het tijd wordt voor wat gezonde concurrentie voor de monopolist. Daarom begon hij begin dit jaar met de ontwikkeling van Twinqh.



“Twinqh gaat fundamenteel anders werken dan Linkedin”, legt Kok uit. “Waar LinkedIn kijkt welke connecties jouw connecties hebben, kijkt Twinqh wie je bewust of onbewust tegenkomt binnen je eigen- woon en werkgebied en voor wie je van toegevoegde waarde kan zijn. Hiermee zullen de connectievoorstellen relevanter zijn en meer gericht op het opbouwen en uitbreiden van je regionale netwerk.”



Twinqh zal automatisch profielen gaan uitwisselen tussen gebruikers wanneer zij elkaars pad kruisen. “Kun je wat voor de ander betekenen, dan kun je iemand een connectieverzoek of een bericht sturen”, aldus Kok. “Daarnaast gaat Twinqh connectie voorstellen geven op basis van geografische kerngebieden en profileringen.” Hoe dit er exact uit komt te zien houdt hij nog even voor zich, maar wel geeft Kok aan dat de profielen vergelijkbaar zullen zijn met die van Linkedin, alleen dat de voorstellen meer op persoonlijke normen en waarde gebaseerd zullen zijn dan op branche of functie.



Eind november komt de eerste versie beschikbaar voor iOS. Groningen dient hiervoor als besloten proeftuin. Op basis van de ervaringen van de proefgebruikers zal de app verder ontwikkeld worden, waarna de eerste officiële versie eind januari verschijnt voor zowel iOS en Android.



Bekijk voor meer informatie de brochure of meld je direct aan voor de proef via www.twinqh.com.