Groningen City Club raadpleegt binnenstads ondernemers

De Groningen City Club wil heel graag van binnenstads ondernemers weten wat deze vereniging misschien nog meer kan betekenen voor de belangenbehartiging van haar leden. Daarom is er een korte enquête op internet gezet, waarvan de GCC hoopt dat ondernemers de vragen willen beantwoorden. Dat kost slechts luttele minuten, is leuk om te doen en kan sterk bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de GCC. (Lees verder).

De Groningen City Club wordt regelmatig scherp gehouden door de eigen kritische bestuursvorm. Ook leden geven vaak aan waar ze wel of niet tevreden over zijn. Om nog meer leden, en niet-leden te betrekken bij het verbeteren van de vereniging, of juist om leden meer te betrekken bij activiteiten van de vereniging, willen we graag meer input van ondernemers die we minder vaak spreken.

Daarom vragen we ondernemers uit de binnenstad van Groningen een paar minuten tijd te besteden aan het invullen van een enquête. Deze enquête gaat over hoe ondernemers de GCC beleven. Ook over de bereidheid iets voor de GCC te doen, of hoe de belangenbehartiging in de praktijk wordt ervaren.



De GCC is betrokken bij onnoemelijk veel activiteiten en onderwerpen in de stad Groningen, en soms zelfs daarbuiten. Dat betekent niet dat de GCC zichzelf niet af en toe een spiegel moet voorhouden.

Maar daar hebben we wel de mening van de hardwerkende binnenstadondernemers bij nodig.

Ondernemers die de enquête willen doen, kunnen daarvoor deze link gebruiken .