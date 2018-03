Groningen Airport Eelde start onderzoek onder zakelijke reizigers

Groningen Airport Eelde wil het bestemmingenaanbod optimaliseren en uitbreiden, ook voor de zakelijke reiziger. Daarom is de luchthaven samen met onderzoeksbureau Enneus een onderzoek gestart om beter inzicht krijgen in het vlieg- en boekgedrag van personen die voor hun werk regelmatig reizen. Zij worden gevraagd een online enquête in te vullen.