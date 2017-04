Groningen Airport Eelde: feest vanwege nieuwe vluchten

Vandaag start het zomerseizoen op Groningen Airport Eelde. Dat viert de luchthaven met een week vol activiteiten en een feestelijk welkom van een aantal nieuwe vluchten.

Nieuw dit jaar zijn de vluchten van Corendon naar Kos en Kreta en de vluchten van Tuifly naar Kreta. Corendon start dinsdag 18 april met de wekelijkse vlucht naar Kos en 21 april met de wekelijkse vlucht naar Kreta. Tuifly start 20 april met de 2-wekelijkse verbinding naar Kreta.

Feestelijke week



Gedurende de hele week worden er verschillende online activiteiten georganiseerd. Ook geeft de luchthaven een kijkje achter de schermen hoe zij zich voorbereidt op het zomerseizoen. De activiteiten tijdens de feestweek zijn o.a. te volgen via de facebookpagina facebook.com/groningenairport

Het zomerseizoen is de drukste periode op Groningen Airport Eelde. In het hoogseizoen zijn er wekelijks 17 vluchten naar de zon-zee-strand-bestemmingen in Spanje, Turkije, Griekenland en Portugal en de Canarische eilanden. Tevens wordt er 6x per week gevlogen naar Londen, 11x per week naar Kopenhagen en 2x per week naar Gdansk.