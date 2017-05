Google topman: ‘Groningers kunnen zóveel meer uit internet halen!’

Google komt in juni opnieuw naar het Suikerfabriek-terrein in Groningen om tijdens een vijfdaags evenement tal van workshops, lezingen en andere activiteiten aan te bieden aan een zeer groot publiek. Winkeliers, ondernemers, zzp-ers, maar ook studenten, werkzoekenden of scholieren: iedereen kan zich opgeven voor een van de zeer vele workshops g.co/digitalewerkplaats .

‘We waren een jaar geleden ook al in Groningen, maar er is in een jaar tijd al weer zeer veel veranderd. Er is tegenwoordig zóveel mogelijk om je producten beter zichtbaar te maken op internet. Dat willen we heel graag komen laten zien’, zegt Pim van der Feltz, directeur van Google Nederland.

De hoogste ‘baas’ van Google studeerde ooit zelf in Groningen en voelt daarom nog steeds een band. ‘Maar Groningen is gewoon een stad die ontzettend goed bezig is om het ondernemen de kans te geven. Dat is vooral de reden waarom we weer naar Groningen komen met onze digitale werkplaats. Vorig jaar deden er maar liefst 1600 mensen mee in Groningen. Dit jaar gaan we het nog grootser aanpakken dan vorig jaar. Er zijn niet alleen activiteiten op het Suikerunieterrein, maar verspreid over de héle stad’, zegt Van der Felz.