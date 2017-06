Google terug naar Suikerfabriek voor presentaties aan Groningse ondernemers

Na een eerste editie vorig jaar met 1.200 ondernemers komt de Digitale Werkplaats van Google terug naar Groningen. Dit unieke evenement op maandag 19 en dinsdag 20 juni wordt georganiseerd door Google en Qredits, in samenwerking met de gemeente Groningen. Er zijn workshops en presentaties waar ondernemers en zzp-ers GRATIS kunnen leren hoe ze internet nog veel efficiënter kunnen gebruiken voor hun bedrijf.

Tijdens deze editie behandelen de organisatoren nog meer onderwerpen en gaan ze dieper in op de content.



Aan de hand van workshops en presentaties leer je alles over o.a.:

Hoe je de online zichtbaarheid van jouw bedrijf vergroot

Hoe je kunt groeien dankzij zoekmachinemarketing

Hoe je je eigen full-funnel-marketingstrategie bepaalt

Hoe je een succesvolle website krijgt in het mobiele tijdperk

Hoe je groei financiert



Kijk op de website voor het volledige programma.



Raak geïnspireerd door andere ondernemers en ontvang 1-op-1-advies van Google Partners en Qredits-coaches. Je bedrijf laten groeien doe je niet alleen, dus uiteraard zijn geïnteresseerde collega’s ook van harte welkom.



Aanmelden



Investeer in jezelf en je bedrijf en kom een ochtend of middag naar de Digitale Werkplaats. Meld je snel aan om zeker te zijn van je plaats via g.co/digitalewerkplaats.