GO2socialmedia verzet de bakens en verandert naam in Fueld

“De ontwikkelingen op het gebied van online marketing hebben elkaar de laatste jaren razendsnel opgevolgd. Social media is hier een onmisbaar onderdeel van, maar online marketing biedt meer toegevoegde waarde dan social media alleen”, zo laat het bureau weten.



Naast een nieuwe positionering en nieuwe naam, doet Fueld een nieuwe belofte aan haar klanten. “Elke organisatie doet aan online marketing. Niet iedereen haalt eruit wat erin zit. Wij wel. Als kennispartner van uw marketingteam. Van strategie tot uitvoering. Met een integrale aanpak van alle digitale activiteiten. En dat levert een meetbare kwalitatieve leadstroom op die bestuurbaar is.”



Digitalisering

“Tegenwoordig willen we dat we alles met de klik van de muis kunnen regelen en bestellen”, aldus Fueld. “Onze samenleving is online geworden en zakelijke keuzes worden digital onderbouwd. De communicatie met klanten en doelgroepen gaat ook via de digitale kanalen en voor sommigen is dat moeilijk bij te houden, zowel privé als zakelijk.”



Digitale marketing voordelen

Digitale marketing levert volgens Fueld veel voordelen als het gaat om leadgeneratie, cross selling en conversie optimalisatie. Daarom investeren veel organisaties in hun digitale marketing. Maar soms is er onvoldoende kennis of capaciteit beschikbaar. Voor content marketing, website optimalisatie, social media marketing of marketing automation. Terwijl meer aandacht voor digital marketing ook meer resultaat levert.



Brandstof

“Fueld is de brandstof voor uw digitale marketing en uw partner in leadgeneratie, conversie optimalisatie en cross selling met gebruik van digital marketing”, zo besluit het digitale marketingbureau. “Niet iedereen beschikt over inhouse expertise, wij wel. Een sterk digitaal team dat de online vraagstukken ondersteunt en resultaat levert. Dat laatste is belangrijk, de investering moet resultaat behalen. Zo simpel is het en zo simpel moet het zijn. “Iedereen doet aan online marketing. Niet iedereen haalt eruit wat er inzit. Wij wel!”