Gezocht: Manager Stichting “Het Fonds Ondernemend Groningen” (m/v)

Het Fonds Ondernemend Groningen is op zoek naar een manager (m/v). Het Fonds Ondernemend Groningen stimuleert en faciliteert ondernemers en bedrijvenverenigingen bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke gemeente Groningen.

Het betreft een functie voor ca. 30 uur per maand. De Fondsmanager houdt zich onder meer bezig met het ondersteunen van bedrijvenverenigingen en het geven van adviezen.

Het Fonds Ondernemend Groningen helpt ondernemers bij het ontwikkelen van plannen. Denk daarbij aan onderwerpen rondom thema’s als: duurzaamheid, bereikbaarheid/mobiliteit, aantrekkelijkheid bedrijventerreinen, collectieve activiteiten/evenementen, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, gunstig ondernemersklimaat en veiligheid. Het bestuur van Het Fonds wordt bijgestaan door de Fondsmanager.

Taken

Van de Fondsmanager wordt gevraagd dat hij/zij:

- aanvragers en bedrijvenverenigingen ondersteunt bij het indienen van projecten;

- bedrijvenverenigingen en bestuur adviseert over goedkeuring en verwerking van aanvragen;

- toeziet op financiële administratie en toekenning trekkingsrechten van de verenigingen;

- toeziet op verantwoording van toegekende projecten;

- afspraken maakt met externe partijen;

- deel uit maakt van de redactie van de GROC;

- de zichtbaarheid van Het Fonds bewaakt op de website en sociale media;

- de jaarcyclus voorbereidt (activiteitenplan, begroting, jaarverslag, jaarrekening);

- leiding geeft aan het secretariaat;

- afspraken met de gemeente (Economische Zaken) bewaakt;

- contacten onderhoudt en versterkt met stakeholders, t.w. bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeente Groningen;

- periodiek verslag uitbrengt aan het bestuur.

Competenties

Minimaal afgeronde HBO-opleiding;

- Stevige, integere persoonlijkheid;

- Ondernemend en besluitvaardig;

- Politiek sensitief en daadkrachtig;

- Communicatief sterk.

Propositie

Aansprekende strategische positie binnen Het Fonds; - Korte communicatielijn met de voorzitter en het bestuur; - Geldelijke vergoeding € 2.500,- ex btw per maand (tijdsindicatie ca. 30 uur per maand).

Reactie

U kunt nadere informatie opvragen bij het secretariaat, tel. 050-5274061. Indien u geïnteresseerd bent kunt u uw motivatie en cv vóór 21 maart a.s. zenden naar het secretariaat info@hetfondsgroningen.nl ter attentie van Erna de Boer.



De vacature staat op deze website.