Gasunie: volop kansen dankzij waterstof, biogas en LNG

'Het feit dat er steeds minder aardgas uit de Groningse bodem zal worden getransporteerd betekent niet automatisch dat het leidingennet en de overige infrastructuur van Gasunie minder zullen worden gebruikt, en dat wij minder te doen krijgen. Integendeel: wij zien juist grote uitdagingen. We denken dat we belangrijke bijdragen kunnen leveren aan het verduurzamen van Nederland, en ook aan het verminderen van de afhankelijkheid van het Groningse aardgas’, zo zegt Gasunie CEO Han Fennema in een interview op Economie.groningen.nl.