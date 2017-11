Deze winkelstraat in Groningen heeft sinds kort de feestverlichting weer ontstoken. U zult misschien even moeten nadenken voor u weet welke straat het is. Daarom verklappen we het maar: het is de Nieuweweg gefotografeerd richting centrum. Dankzij de Groningen City Club zijn nu bijna alle winkelstraten en bruggen voorzien van moderne, led-feestverlichting.