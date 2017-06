EnergieFlex en enie.nl gaan samen zonne-energie leveren

Het uitgangspunt is dat consumenten zonder investering zonnepanelen op hun dak kunnen laten plaatsen en de investering terugbetalen uit de gerealiseerde opbrengst. ‘Zo kan iedereen, met grote of kleine portemonnee, gebruik maken van duurzame energie en een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst’, aldus Jaap Bakker, directeur van EnergieFlex.



De afgelopen periode heeft enie.nl een uniek concept voor de energiemarkt ontwikkeld. ‘Zonne-energie heeft enorm veel voordelen én is inmiddels al goedkoper dan grijze stroom. Echter in Nederland heeft niet iedereen de mogelijkheid om de investering van 4 a 5 duizend euro zelf te betalen. Om die reden bieden wij zonne-energie per opgewekte kWh aan. Samen met EnergieFlex kijken we wat iemand aan energie nodig heeft en dit wekken we met zonne-energie op het dak van de klant op. Je betaalt uiteindelijk alleen voor de opgewekte kWh. Zo maken we zonne-energie voor iedereen toegankelijk’, aldus Patrick van der Meulen, directeur en oprichter van enie.nl.



De strategische samenwerking tussen EnergieFlex en enie.nl start op vrijdag 16 juni met het benaderen van de alle particuliere klanten van EnergieFlex.