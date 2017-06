Eerste nieuwe gele steentjes liggen op Vismarkt

Omdat de gele steentjes die nu in het stadscentrum liggen te glad zijn, heeft de gemeente nieuwe stenen uitgezocht. Uiteindelijk worden er in totaal ruim 600.000 nieuwe steentjes gelegd.



De vraag is alleen: op welke manier kunnen ze het beste gelegd worden? Om antwoord op die vraag te krijgen worden op de Vismarkt drie proefvlakken gelegd. Zo wordt bekeken welke manier van bestraten het beste werkt. Woensdag is begonnen met het leggen van het eerste proefvlak.



Zodra duidelijk is welke manieren van bestraten het beste is, wordt de binnenstad in fases opnieuw bestraat. Ook de A-straat, Brugstraat en Munnekeholm krijgen gele steentjes.



De gemeente heeft een leverancier gekozen op basis van stroefheid van de stenen en de kosten. De huidige gele steentjes die in de binnenstad liggen zijn te glad. Om ongelukken te voorkomen worden ze regelmatig opgeruwd.

(Foto: Joost van Keulen)