Dutch Blockchain Hackathon: grote "hackathon" in Big Building met 350 deelnemers

De Big Building achter het Hoofdstation in Groningen is vanaf vrijdag het decor van een zeer indrukwekkend en tegelijkertijd ook zeer hip evenement: the Dutch Blockchain Hackathon. Dat betekent dat jonge programmeurs in zeer korte tijd, enkele dagen, samen een grote opdracht moeten uitvoeren.

Komend weekend ( van vrijdag 10 tot en met zondag 12 februari) vindt in The Big Building, Groningen - the Dutch Blockchain Hackathon plaats. Met meer dan 350 deelnemers uit meer dan 10 landen wordt het wereldwijd de grootste blockchain hackathon tot dusver.



55 Teams werken 54 uur lang aan vijf andere thema's dan bitcoin - waar iedereen blockchain van kent: identity, energy, future of pensions, international trade and entrepreneurship and reinventing government.

Prins Constantijn van Oranje-Nassau - Special Envoy StartupDelta.org - komt deze hackathon vrijdagmiddag om 1300 uur openen.

Vanaf zondagmiddag 1430 uur geven vier andere zwaargewichten de vijf winnende teams een springplank de echte wereld in: Hoogleraar Lex Hoogduin, hoogleraar Alexander Rinnooy Kan (lid Eerste Kamer), Nicolas Cary (President and co-founder Blockchain.com), Christopher Ferris (IBM, CTO Open Technology).

55 Teams van vrije hackers, universiteiten en corporates zoals IBM, Philips, TNO en KPMG gaan aan de slag in 5 tracks. Een aantal opvallende projecten:

Vluchtelingenpaspoort op basis van blockchain technologie.

op basis van blockchain technologie. Online 18+ kunnen aantonen .

. Reinventing voting .

. Liquid democracy .

. Certification for green energy.