Drukte bij Commercieele Club op Promotiedagen

Het was dinsdag druk en zéer gezellig op de eerste dag van de Promotiedagen in Martiniplaza. Tal van bedrijven, gemeenten, overheden en bedrijvenverenigingen waren vertegenwoordigd. Zoals ook de Commercieele Club Groningen die de gelegenheid had aangegrepen een lezing te organiseren voor haar leden. Deze lezing werd druk bezocht, ook door veel jongere leden van de Jongeren Commerciele Club (JCC).