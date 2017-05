Delegatie van Rijksuniversiteit gaat op verkenning in Chinese Yantai

Het gaat om medewerkers van de faculteiten science & engineering, ruimtelijke wetenschappen, UMCG en GMW en het universiteitsbestuur. Ook is de universiteitsraad vertegenwoordigd. Doel van het bezoek is om afspraken te maken over de voorbereidingen voor de eerste opleidingen die in Yantai worden gegeven.



De delegatie gaat ook op zoek bij bedrijven en lokale overheden om te kijken of er kan worden samengewerkt als het gaat om onderzoeken en stages. Ook is de reis bedoeld om een indruk te krijgen van de campus, de omgeving en de stad Yantai.



De Rijksuniversiteit wil een campus beginnen in Yantai. Er wordt aanvankelijk gestart met de bacheloropleidingen chemistry, industrial engineering and management, life sciences and technology en mathematics en de masteropleidingen chemical engineering en environmental and infrastructure planning.



De universiteitsraad moet de uitbreidingsplannen nog wel goedkeuren. Dat besluit valt na de zomer. Om zich goed voor te bereiden bezoekt de raad daarom nog een branchecampus van de University of Nottingham in Ningbo. Mocht de raad de plannen voor de campus in Yantai goedkeuren, dan moet de landelijke politiek ook nog definitief instemmen.