Defibrion verzorgt gratis reanimatiecursussen in Groningen

Als importeur van onder andere AED’s is Defibrion nauw betrokken bij reanimaties en de inzet van AED’s. Landelijke cijfers laten zien dat hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe groter de overlevingskansen van slachtoffers van een hartstilstand zijn. Niet alleen het aantal mensen dat kan reanimeren is bepalend voor de overlevingskans, ook de kwaliteit van de reanimatie speelt een belangrijke rol.



Omdat Defibrion, dat niet alleen veiligheidsmiddelen levert, maar ook trainingen geeft, het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren, is besloten de cursussen kosteloos aan te bieden.



De cursussen worden gegeven in het bedrijfspand van Defibrion aan de Verlengde Bremenweg in Groningen.



Meer informatie over de gratis reanimatiecursussen is te vinden op www.defibrion.com/nl/reanimatietraining.