Damesschoenenboetiek Mary Jane opent binnenkort in Oosterstraat

Mary Jane is de enige winkel in Nederland is die Miista shoes verkoopt. Verder is Mary Jane de enige schoenenboetiek in Groningen die het exclusieve Belgische merk Atelier Content in haar collectie heeft.



De winkel, met een interieur dat doet denken aan het Parijs van de jaren '20, wordt gerund door de jonge onderneemsters Lieve ten Duis (32) en Nardia van den Poll (26). Beide hebben een enorme passie voor schoenen. Ook ontwerper ze hun eigen schoenencollectie.



Kwaliteit, exclusiviteit en de klant staan bij Mary Jane centraal, vertelt Lieve: "Wij beschouwen producten niet als vluchtig en vervangbaar, daarom kopen wij alleen exclusieve damesschoenen in. Handgemaakte schoenen van duurzame materialen uit Italië, Spanje en Portugal."



Het publiek wordt zaterdag feestelijk ontvangen met een glaasje champagne en Mary Jane bonbon. Ook krijgen klanten bij aankoop van een paar schoenen een exclusieve goodiebag.



Mary Jane Schoenenboetiek is opgericht door Lieve ten Duis en Nardia van den Poll. Beiden hebben jarenlange ervaring in de retail en van jongs af aan een enorme passie voor schoenen. Lieve behaalde haar diploma in Small Business & Retail Management met een specialisatie in fashion. Zij neemt met veel energie en passie de tijd om iedere klant voor te stellen aan hun unieke en prachtige collectie. Nardia is afgestudeerd in Footwear Design aan de ArtEZ waarna ze een eigen schoenenlijn genaamd Nardia lanceerde. Ze stelt met veel liefde en zorg de collecties samen. Nardia is altijd op zoek naar kwalitatief mooie producten. In de winkel kijk je mee hoe de ontwerpster aan het werk is om haar schoenenlijn Nardia uit te breiden.