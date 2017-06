Constructiebedrijf voor doven ‘De Verbinding’ meest maatschappelijk betrokken ondernemer van Groningen

De Verbinding, een constructiebedrijf in hout en aluminium met medewerkers die bijna allemaal door zijn, is de meest maatschappelijk betrokken ondernemer van de gemeente Groningen. Het aan de Osloweg gevestigde bedrijf

is de winnaar geworden van de ‘Goed Ontmoet Award 2017’. Andere genomineerden waren Bos&Bos Catering en naaiatelier Van Hulley.

Dat De Verbinding de meest maatschappelijk betrokken ondernemer van de gemeente Groningen is geworden werd bekend tijdens het evenement Goed Geregeld Groningen. Dat vond plaats op de locatie Gezondheidszorg en Welzijn van het Noorderpoort College.

De Verbinding is een constructiebedrijf in hout en aluminium. De medewerkers van De Verbinding zijn bijna allemaal doof. Voor het product maakt dat niets uit, want De Verbinding wil klanten bieden wat ze verwachten: hoge kwaliteit voor concurrerende prijzen.

De Verbinding biedt vast werk aan mensen met een lastige handicap. Een werkomgeving waar doven elkaar verstaan en hun vakmanschap volledig tot zijn recht komt.

In toenemende mate hebben bedrijven in Nederland te maken met de Participatiewet en aanbestedingseisen (SROI). De Verbinding kan deze bedrijven helpen aan hun verplichtingen te voldoen. Zie hier hoe.