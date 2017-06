Collectief Zonnepark Vierverlaten geopend

Alle 7777 panelen, aangelegd door de gemeente Groningen, worden via Grunneger Power verkocht aan inwoners en bedrijven in de gemeente. “Het mooie van Zonnepark Vierverlaten is dat op deze manier ook inwoners zonder geschikt dak voor zonnepanelen kunnen bijdragen aan de energietransitie in de stad”, aldus de wethouder.



Het zonnepark is gebouwd door technisch dienstverlener ENGIE. Zij blijft verantwoordelijk voor het onderhoud. Met de 7.777 panelen kan ongeveer 2 miljoen kWh per jaar worden opgewekt. Dit is genoeg voor ongeveer 600 huishoudens.



Er zijn inmiddels ruim 1000 van de 7777 zonnepanelen verkocht. Op de website van Grunneger Power kunnen burgers en bedrijven hun zonnepanelen kopen.