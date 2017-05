Burgemeester reikt ‘Groningen Congres Penning’ uit aan weduwe Westerhuijs

Het belang van (inter-)nationale congressen en andere bijeenkomsten is voor de gemeente Groningen en de Provincie Groningen groot. Voor bijeenkomsten worden locaties gehuurd, cateraars ingeschakeld en hotels geboekt. Deelnemers gaan uit eten in de stad, bezoeken een museum of boeken één van de aangeboden excursies. De economische spin off is daarmee enorm, aldus de gemeente.



Als blijk van waardering reikt het Ubbo Emmius Colleghie (UEC) op 2 mei de eerste Groningen Congres Penning uit aan een persoon of een instantie die bijzondere verdiensten heeft verricht voor de stad - en de provincie Groningen met betrekking tot het congresseren in Groningen. De Groningen Congres Penning wordt maximaal éénmaal per jaar uitgereikt en wordt dit jaar postuum geschonken aan Jaap Westerhuijs.



Jaap Westerhuijs kreeg in 1996 van de Gemeente Groningen de opdracht om Groningen als congresstad op de kaart te zetten. Hij deed dat vervolgens met verve. Op 20 september 2016 is Westerhuijs, oud-directeur van het Groningen Congres Bureau, geheel onverwacht overleden. De Groningen Congres Penning zal daarom door de burgemeester van Groningen Peter den Oudsten overhandigd worden aan de weduwe van Jaap, Jolanda Westerhuijs.