Bloemenatelier ‘In de Roos’ opent zaak aan Vismarkt

Bloemenwinkel In de Roos, die al jaren een plekje heeft aan het Overwinningsplein in de stad, opent een vestiging aan de Vismarkt.

Op 1 september gaan in het souterrain van Voor Laif & Nuver de deuren open van het bloemenatelier van In de Roos.



Het bloemenatelier wordt gerund door Henk van der Veen en Jelmar Boterhoek, de eigenaren van “In de Roos” aan het Overwinningsplein.



In de winkel aan de Vismarkt zijn straks niet alleen bloemen, maar ook vazen te koop. Ook voor bruidsboeketten, rouwboeketten en unieke bloemen zijn klanten bij In de Roos aan het goede adres.



De winkel op het Overwinningsplein zal vanwege de grootte het hoofdfiliaal blijven. De verwachting is dat In de Roos dit jaar de erkenning van duurzame bloemist krijgt.