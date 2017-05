Bedrijventerrein Westpoort-Groningen komt tot leven na komst ColliCare Logistics

ColliCare Logistics B.V. verhuist vanuit Leek naar bedrijventerrein Westpoort –Groningen. De huidige locatie van ColliCare in Leek is niet groot genoeg en uitbreiding bleek geen optie. De te realiseren nieuwbouw van een warehouse en kantoorruime past volledig binnen het bestemmingsplan en Westpoort-Groningen is hiermede een internationaal opererend bedrijf rijker. De oplevering van het complex is voorzien per 1 oktober 2017. Bij het bedrijf werken vijftien mensen.