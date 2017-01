Groningse bedrijven gooien hun deuren open voor tweede editie OpenStad

Groningse bedrijven krijgen ook dit jaar weer een unieke mogelijkheid om inwoners van Groningen, familie van personeelsleden, relaties en andere belangstellenden te laten zien wat ze in huis hebben. Voor het tweede jaar zal de OpenStad Bedrijvendag worden gehouden. Vorig jaar bezochten vele duizenden mensen de deelnemende bedrijven. Dit jaar is de OpenStad Bedrijvendag op zaterdag 18 maart. De inschrijving is inmiddels geopend.