Amsterdamse start-up Restaurantkaart kiest met lancering voor Groningen

De dagelijkse sleur van koken en afwassen gaat snel vervelen. Het laten bezorgen van eten is ook een optie, maar is meestal niet gezond. RestaurantKaart zorgt ervoor dat doordeweeks uit eten gaan een goed alternatief is. Je wordt lid voor een vast en laag maandbedrag, er wordt heerlijk voor je gekookt, waarna je profiteert van 50% korting op de rekening van je eten. Uit eten gaan wordt daardoor veel voordeliger en je kunt telkens weer nieuwe restaurants ontdekken.



Eenvoudig concept

Aanmelden kan eenvoudig via de website van RestaurantKaart. De handige app toont snel alle beschikbare restaurants in Nederland. Dit zijn er nu 638, maar het worden er elke dag meer. De app functioneert tegelijk ook als pas, waardoor je de korting altijd op zak hebt. De korting geldt voor het à la carte menu en is er niet alleen voor jou als kaarthouder, maar altijd ook voor minimaal één tafelgenoot. Bij alle aangesloten restaurants is de kaart geldig van maandag tot en met donderdag, maar regelmatig kun je ook in het weekend gewoon met korting eten.



Restauranthouder profiteert ook

Wie een horecabedrijf heeft weet dat het op doordeweekse dagen vaak lastig is om tafels te vullen. RestaurantKaart brengt daar graag verandering in en maakt van doordeweeks uit eten gaan de gewoonste zaak van de wereld. Ben je horeca ondernemer en wil je ook profiteren van dit verfrissende concept? Aanmelden kan via de website van RestaurantKaart.

--------------