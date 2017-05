Vacature in beeld: Moving Spirits zoekt commerciële inkooptopper

Moving Spirits is een internationale groothandel in A merken sterke drank en champagnes. Wij kopen en verkopen partijen sterke drank die worden opgeslagen in magazijnen in de omgeving van Rotterdam. Vanuit ons kantoor aan de Verlengde Hereweg 173 in Groningen onderhouden we de contacten met onze internationale relaties. Onze bedrijfscultuur is te beschrijven als familiair, ondernemend, no-nonsense en transparant.



Wil jij het verschil maken, hou je van de dynamiek van wisselende werkzaamheden, ben je positief ingesteld en durf je verantwoordelijkheid te nemen, dan ben je bij ons aan het juiste adres!



Moving Spirits zoekt een commerciële inkooptopper met:



- Uitstekende kennis van minimaal de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk

- Ontwikkelde ICT-vaardigheden

- Een afgeronde HBO opleiding



Wat ga je bij ons doen?

- Je bent verantwoordelijk voor de contacten met bestaande leveranciers

- Je koopt de juiste producten in tegen scherpe prijzen

- Je zoekt wereldwijd naar nieuwe partners, passend bij ons bedrijf

- Je houdt je bezig met de administratieve afhandeling van inkooporders

- Je werkt nauw samen met onze traders



Wat heeft Moving Spirits jou te bieden?

- Een zelfstandige functie met een wisselend takenpakket

- Een klein, betrokken team met gezellige collega's

- Een fijne werkplek vanuit een prettig kantoor

- Een fulltime job

- Marktconforme arbeidsvoorwaarden



Wat verwachten we van jou?

- Je woont in of nabij Groningen

- Je bent commercieel en pro actief

- Je bent klantgericht en hebt gevoel voor urgentie

- Je bent een teamplayer en een aanpakker

- Je bent loyaal, betrouwbaar en werkt secuur

- Je bent gedreven, we willen graag onderscheidend zijn

- Je bent flexibel, we zijn een kleine organisatie

- Je hebt een positieve instelling, we kijken waarom iets juist wel kan

- Je hebt de wil om te leren en te groeien, wij ontwikkelen onszelf

- Je hebt respect voor mens en milieu, we zijn lange termijn gedreven



Spreekt het bovenstaande je aan, stuur dan s.v.p. je CV met motivatie naar Monique Hofstede: monique@movingspirits.nl. Bij vragen: 06- 11258436 (Monique).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.