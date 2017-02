Zondag afsluiting brug N33 bij Zuidbroek over Winschoterdiep

Rijkswaterstaat voert van zondag 12 februari 07.00 uur tot maandagochtend 13 februari 02.00 uur een aantal functionele testen uit bij de brug bij Zuidbroek in de N33 over het Winschoterdiep. Tijdens deze testen is er hinder voor het wegverkeer en is de N33 in beide richtingen afgesloten tussen aansluiting Veendam en knooppunt Zuidbroek. Er zijn omleidingsroutes ingesteld. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een 20 minuten langere reistijd.