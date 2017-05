Werkzaamheden Griffeweg: kort maar hevig

Het herinrichten van de Griffeweg is een flinke klus. Op de kruising met de Barkmolenstraat wordt bijvoorbeeld een voorrangsplein aangelegd. Om het verkeer op deze drukke route zo weinig mogelijk te hinderen, mag de weg maar tien dagen worden afgesloten. Daarom is het nodig om ook in de avonduren en vroeg in de ochtend te werken.

Reacties

De werkzaamheden begonnen in de nacht van zondag 14 op maandag 15 mei met het weghalen (frezen) van het oude asfalt. Dit ging met veel lawaai gepaard, tot ongenoegen van een aantal omwonenden. Uit de reacties die we hebben gekregen, is gebleken dat niet iedereen de brief met informatie over de werkzaamheden heeft ontvangen. We gaan uitzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Vervolg

De werkzaamheden duren nog tot woensdag 24 mei. Zoals gezegd is wat geluidsoverlast betreft het ergste achter de rug. De werkzaamheden die nu volgen, zijn minder lawaaierig. Ook hoeft er in principe niet meer tot diep in de nacht doorgewerkt te worden. De resterende werkzaamheden zijn gepland tussen 05.00 en circa 23.00 uur. Het kan soms nodig zijn om langer door te werken.

Veemarkstraat

Deze week is in de avonduren behalve de Griffeweg ook een deel van de Veemarktstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om het stuk tussen de Griffeweg en de Trompsingel. Overdag kan het autoverkeer vanaf de Meeuwerderweg naar de Trompsingel rijden en omgekeerd, maar in de avonduren niet. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel passeren. Volgende week, vanaf zondagavond 21 mei 19.00 uur, gaat dit stukje Veemarktstraat ook overdag dicht. Dan begint het asfalteren en wordt de belijning aangebracht. Alle werkzaamheden moeten klaar zijn op woensdag 24 mei om 6.00 uur in de ochtend. Dan gaan de Griffeweg en de Veemarktstraat weer open voor het autoverkeer.