Werkzaamheden Brugstraat uitgesteld vanwege vorst

Geplande voorbereidende werkzaamheden in de Brugstraat gaan vanwege de vorst niet door. De werkzaamheden hadden gisteren moeten beginnen en bestonden uit het vervangen door netwerkbedrijf Enexis van de leidingen en kabels in de Brugstraat. Er wordt nog een nieuwe datum bepaald. Dat meldt Groningen Bereikbaar .

Het vervangen van de leidingen is de voorbereiding voor de herinrichting van de Brugstraat en de Munnekeholm. Na Koningsdag wordt met die herinrichting gestart en worden de straten, net als de Astraat, voorzien van gele steentjes. De werkzaamheden zijn in het najaar afgerond.

Gisteren zou netwerkbedrijf Enexis starten met het vervangen van de leidingen en kabels in de Brugstraat. Hierdoor zou deze straat worden afgesloten voor autoverkeer.

‘Vanwege de komende vorst gaan deze werkzaamheden niet door. Na de vorstperiode wordt een nieuwe datum bepaald’, zo tweet Groningen Bereikbaar.

Als de Brugstraat klaar is, is later in het voorjaar de Munnekeholm aan de beurt. Het werk wordt zo ingericht dat de straat tijdens Koningsdag toegankelijk is en er netjes bij ligt.