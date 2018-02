Werkzaamheden aan Ring Zuid stil door kou

Werkzaamheden verplaatst naar later moment

Komend weekend zouden ook de geluidsschermen bij de voormalige oprit Oosterpoort worden weggehaald. Dat gebeurt nu op een later moment.



Hetzelfde geldt voor het aanpassen van de bewegwijzering op de A28 bij de op- en afrit Groningen Centrum en de afsluiting van het ‘gouden’ fietstunneltje.



Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden wel plaatsvinden.



Wat dit weekend en komende week wel doorgaat, is de aanleg van de bouwplaatsen aan de Brailleweg en het plaatsen van vleermuisschermen op meerdere locaties.