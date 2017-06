‘Voorrangsregel fietsers bij rotondes moeten gelijk in Groningen en Drenthe’

De Fietsersbond vindt het vreemd dat fietsers in de provincie Groningen voorrang hebben op rotondes, maar dat in Drenthe automobilisten daar juist voorrang hebben. In Drenthe moeten fietsers wel stoppen bij haaientanden bij rotondes. En dat leidt , zeker in het grensgebied, tot zeer onveilige situaties. Dat zegt Henk Bakker van de fietsersbond noord-Drenthe vrijdag in het Dagblad van het Noorden .

In de provincie Groningen hebben fietsers altijd voorrang op rotondes. Maar in Drenthe hebben auto’s altijd voorrang, aldus Bakker. En dat leidt tot onduidelijkheid, met name op de grens van Groningen en Drenthe in de kop van Drenthe, zoals bij het nieuwe Van der Valk in Hoogkerk of in Eelderwolde.

Volgens Bakker is het verstandiger om één lijn te trekken, en een landelijke richtlijn te volgen die zegt dat fietsers binnen de bebouwde kom voorrang moeten hebben. “Dan weten automobilisten altijd dat ze bij iedere rotonde goed moeten opletten en uitkijken”, aldus Bakker in het Dagblad van het Noorden Hij pleit er voor dat Tynaarloo en Drenthe zich bij de landelijke richtlijn aansluiten.

(Foto: rotonde Eelderwolde. Foto: Zuidema Groep)