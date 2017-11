Verlengde Lodewijkstraat twee weken dicht voor werkzaamheden

Tussen 13 november en 27 november 2017 werkt Combinatie Herepoort rondom het spoor bij het kruispunt met de Esperantolaan. Vanwege deze werkzaamheden is de Verlengde Lodewijkstraat in deze periode afgesloten tussen de Redoute en de Esperantostraat.

Op zaterdag 18 november (van 01.00 – 19.00 uur) is ook de spoorwegovergang en de Helperzoom tot aan Kempkensberg afgesloten voor alle verkeer. De Kempkensberg is wel open voor het verkeer.



Geen treinen

In het weekend van 18 en 19 november wordt gewerkt op en onder het spoor. Hierdoor rijden er geen treinen op de trajecten Hoogeveen-Groningen en Groningen-Veendam/Wener. NS en Arriva zetten dan bussen in. Lees meer



Voor meer informatie over deze werkzaamheden, kijk op de website van Aanpak Ring Zuid.