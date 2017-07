Veel belangstelling voor elektronisch fietsen bij medewerkers UMCG

In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een fietsstimuleringscampagne van start gegaan onder de noemer 'rij2op5'. Doel van deze campagne, die wordt aangeboden door Groningen Bereikbaar, is om zoveel mogelijk medewerkers kennis te laten maken met de fiets. Bij de start van de campagne voor medewerkers van het UMCG viel op hoe groot de interesse is in elektrische fietsen, en met name in high-speed e-bikes.

Binnen 24 uur na de werving via het UMCG-intranet kwamen bij Egberts Premium Store liefst 35 aanvragen binnen voor de ‘snelle broer’ van de e-bike, zo meldt Groningen Bereikbaar. Deze fietsen, ook bekend als speed pedelecs, maken gebruik van elektrische trapondersteuning tot 45 km per uur. Daarmee doen ze qua snelheid niet meer onder voor de bromfiets. Uit oogpunt van veiligheid is op de speed pedelec wel een helm verplicht, en gebruikers moeten een (brommer)rijbewijs hebben.

Groter bereik

Michael Myles, bij Groningen Bereikbaar verantwoordelijk voor fietsstimulering, is blij met deze ontwikkeling: “Het is sowieso een goed teken dat er steeds meer mensen op de fiets naar het werk gaan. Maar vooral de stijging in aanvragen van high-speed e-bikes is interessant om te zien. Doordat hij nog sneller is dan een ‘gewone’ e-bike is hij geschikt voor mensen die meer dan 15 km van de stad af wonen. Hij heeft dus een groter bereik, en maakt het voor nóg meer mensen mogelijk om te fietsen naar het werk”, aldus Myles.

rij2op5

Bij rij2op5 laten forenzen minimaal twee dagen per week de auto staan om met de fiets van en naar hun werk te reizen. De campagne laat zien wat reizen met de fiets je op kan leveren. Niet alleen door concrete voordelen te benoemen (minder reiskosten, minder CO2-uitstoot), maar ook door aandacht te schenken aan de ‘fietsbeleving’. Groningen Bereikbaar stimuleert deze campagne. Met het oog op gezondheid en welzijn, maar ook om de stad de komende jaren goed bereikbaar te houden.

Wilt u ook, met uw bedrijf, meedoen met de fietscampagne rij2op5, kijk dan op: www.groningenbereikbaar.nl/acties/fietscampagne-rij2op5