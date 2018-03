Vaarwel gouden fietstunnel in Groningen!

Het betreft een fietstunnel die vanwege de goudkleurige wandbekleding ook wel bekend als het ‘gouden’ tunneltje.



De tunnel zal worden gesloten in verband met de sloop van de voormalige oprit bij de Oosterpoort. Fietsers van noord naar zuid en omgekeerd kunnen op twee andere plekken onder de ringweg door: langs het Oude Winschoterdiep en via de Verlengde Lodewijkstraat.



In maart begint Combinatie Herepoort met het afbreken van de voormalige oprit vanuit de Oosterpoort naar de ringweg. Deze oprit is in de zomer van 2016 dichtgegaan. Voordat de sloop kan beginnen, moet het fietstunneltje dicht. Ook wordt de voormalige onderhoudswinkel en het muziekcentrum Het Viadukt gestript.



Meer informatie op Groningen Bereikbaar.



(Foto boven: www.aanpakringzuid.nl)