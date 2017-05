Treinen tussen Groningen en Hoogeveen rijden weer

De eerste trein vertrok op schema.



De afgelopen weken is in Assen hard gewerkt aan nieuwe sporen, een tunnel en bovenleidingen. Dat is nodig omdat er straks in de spits een extra trein bij komt. Assen krijgt ook een nieuw treinstation, maar die is pas volgend jaar klaar.



Reizers werden twee weken lang met bussen vervoerd tussen Groningen en Hoogeveen. Door de extra verkeersdrukte bij het Hoofdstation stonden er twee weken lang verkeersregelaars op de kruising van de Hereweg en de Stationsweg. Ook daar was de situatie maandagochtend weer normaal.