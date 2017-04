Tijdelijke bushaltes noordzijde Stationsweg

Sinds deze week en tot zondag 30 april is de noordelijke baan van de Stationsweg - dat is de kant van het Verbindingskanaal - afgesloten voor autoverkeer. Ook een deel van het fietspad aan deze kant is dan gestremd tussen de Herebrug en de Werkmanbrug. Dat is nodig om alle reizigers die met NS-bussen van en naar Groningen reizen, veilig in- en uit te laten stappen. Daarvoor komen er tijdelijke bushaltes aan de noordzijde van de Stationsweg, ten oosten van de Werkmanbrug. Een en ander meldt Groningenbereikbaar.nl