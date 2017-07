Tiende editie krant Groningen Bereikbaar is uit

De tiende editie van de krant Groningen Bereikbaar is uit. De krant is dinsdag en woensdag in de regio Groningen-Assen huis-aan-huis bezorgd als bijlage in kranten van NDC Mediagroep. Ook ligt de krant in de bussen van Qbuzz. Directeur Wilko Huyink van Groningen Bereikbaar reikte een exemplaar uit aan buschauffeur Wiebrand Wiersema, die zelf in de krant staat.

Nieuwe op- en afrit voor bussen



De buschauffeur kreeg de krant op P+R Hoogkerk. Daar wordt dit jaar aan de A7 een nieuwe op- en afrit gebouwd speciaal voor de bus. Chauffeur Wiersema vertelt in de krant waarom hij deze nieuwe op- en afrit een grote verbetering vindt, voor zowel chauffeurs als passagiers.



Zomerwerkzaamheden



Naast het interview met de buschauffeur bevat de nieuwe Groningen Bereikbaar-krant onder andere informatie over de zomerwerkzaamheden aan de A28 en A7 en over de tijdelijke wegen gedurende de ombouw van de zuidelijke ringweg. Ook is er aandacht voor de spitstrein Groningen - Assen, voor bedrijven die helpen de spits terug te dringen en voor scholen die hun lesroosters zo aanpassen dat leerlingen buiten de ochtendspits kunnen reizen. Stadshistoricus Beno Hofman vertelt over de geschiedenis van de trolleybus in Groningen. De projectenkaart geeft een overzicht van de werkzaamheden in en rond Groningen. Tot slot bevat de krant een prijspuzzel.



Groot bereik



De krant zit twee keer per jaar als bijlage bij het plaatselijke huis-aan-huisblad (Groninger Gezinsbode, Gezinsblad Assen, HS-krant, Noorderkrant, Veendammer, Roder Journaal en Westerkwartier). Daarnaast is de krant verkrijgbaar in Informatiecentrum Groningen Vernieuwt, de bussen van Qbuzz en de noordelijke treinen van Arriva. De oplage is 283.000 exemplaren.



Download hier de Groningen Bereikbaar-krant 10 als pdf.