Studenten RUG doen onderzoek naar draagvlak aanpak zuidelijke ringweg

De aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen is een van de grootste ingrepen in de Groningse infrastructuur ooit. Tot nu toe was er geen systematisch onderzoek gedaan naar de vraag hoe het project wordt gewaardeerd door inwoners van de stad en door bedrijven. Maar daar komt verandering in, want studenten van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen van de RUG gaan in opdracht van Aanpak Ring Zuid onderzoek doen naar het draagvlak voor het project bij bewoners en bedrijven, zo meldt de website met informatie over alle werkzaamheden, aanpakringzuid.nl