‘Sociaal onveilig’ fietspad Kempkensberg komende jaren dicht

Het fietspad is al sinds 8 januari dicht vanwege de huidige werkzaamheden bij de Kempkensberg. Het fietspad zou na deze week weer open gaan, maar dat gaat nu dus niet meer door.



Tussen het fietspad en de weg komt gedurende de werkzaamheden aan de ringweg een vijf meter hoog scherm. Het scherm is een van de maatregelen die Combinatie Herepoort neemt om het leef- en voedselgebied van de vleermuizen in de buurt van de ringweg in stand te houden. Ook moet het scherm voorkomen dat de bomen in het Sterrebos beschadigd raken. Vanwege de vleermuizen is verlichting in de buurt van het scherm niet toegestaan.



Voor fietsers wordt het donkere fietspad tussen het scherm en het bos een sociaal onveilige route. Gemeente en Aanpak Ring Zuid hebben daarom besloten het fietspad gedurende de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg af te sluiten.



Waterloolaan



Fietsverkeer vanaf de Hereweg richting DUO-gebouw en vice versa kan gebruik maken van de Waterloolaan.



Toekomstige situatie



Als het plan voor Aanpak Ring Zuid is uitgevoerd, ligt de ringweg ter hoogte van de Kempkensberg verdiept. Het fietspad is dan onderdeel van het Zuiderplantsoen. Bekijk de oude en de toekomstige situatie hieronder.