Qbuzz zet eerste waterstofbus in in Groningen

Na een testperiode gaan twee waterstofbussen vanaf de nieuwe dienstregeling in december rijden op streeklijnen in Groningen en Drenthe. Twee elektrische bussen gaan als Airportlink rijden tussen het centrum van Groningen en Groningen Airport Eelde. Beide voertuigen worden ook in gezet als stadsbus in Groningen, ter versterking van bestaande lijnen. Op termijn is de ambitie van de provincie Groningen om 20 bussen op waterstof te laten rijden.

Betrokken partijen bij de komst van de waterstofbus zijn de volgende partijen betrokken: het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Groningen, het OV-bureau Groningen Drenthe, Qbuzz, AkzoNobel, Groningen Seaports, PitPoint, High V.LO-City en FCH JU. Bij de komst van de elektrische bussen zijn betrokken: de provincie Groningen, provincie Drenthe, OV-bureau Groningen Drenthe, Qbuzz, Groningen Airport Eelde en Marketing Groningen.