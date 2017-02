Groningen heeft een bijzondere nieuwe waterstofbus

Na een testperiode gaan twee waterstofbussen vanaf de nieuwe dienstregeling in december rijden op streeklijnen in Groningen en Drenthe. Twee elektrische bussen gaan als Airportlink rijden tussen het centrum van Groningen en Groningen Airport Eelde. De elektrische bussen worden ook ingezet als stadsbus in Groningen, ter versterking van bestaande lijnen. De waterstofbus en een toekomstig waterstoftankstation worden medegefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.



Schone bussen

De elektrische en de waterstofbus passen in het beleid van de provincies Groningen en Drenthe om steeds schonere bussen te laten rijden. De nieuwste bussen van Qbuzz voldoen aan de strengste milieunormen van de Europese Unie op het gebied van uitstoot (Euro6). Elektrische bussen en waterstofbussen stoten helemaal geen CO2 uit. De elektrische bussen rijden overdag en 's nachts laden de accu's bij. De bussen maken gebruik van groene elektriciteit of groene waterstof. Volgens de provincies Groningen en Drenthe is het Noorden heel geschikt voor een proef met waterstofbussen omdat in deze regio veel bussen voorkomen die lange afstanden afleggen op het platteland.



Samenwerkingsverband

Waterstofbussen kunnen dezelfde afstand afleggen als dieselbussen. Ook het tanken van waterstof gaat net zo snel als het tanken van diesel of benzine. Hiervoor moeten nog wel speciale tankstations aangelegd worden. Om dit mogelijk te maken is een samenwerkingsverband opgericht door OV-bureau Groningen Drenthe, Qbuzz, AkzoNobel, Groningen Seaports en PitPoint. Dit wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Groningen. Voorlopig wordt er getankt bij EnTranCe op het Zernike Science Park. PitPoint is verantwoordelijk voor de aanleg en exploitatie van het nieuwe tankstation.



Eind dit jaar moet het eerste tankstation voor groene waterstof bij AkzoNobel in Delfzijl klaar zijn. Dan gaan de eerste waterstofbussen rijden, voor minimaal vijf jaar. De ontwikkeling van openbaar vervoer op basis van groene waterstof is onderdeel van het plan van de Noordelijke Innovation Board voor de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie in Noord-Nederland. De provincies Groningen en Drenthe hebben de ambitie om op termijn in beide provincies met schone bussen te rijden. Omdat waterstof en waterstofbussen nu nog duurder zijn dan bussen op reguliere brandstof wordt hiervoor in Europa en bij het ministerie steun gevraagd.